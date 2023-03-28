



В Австралии золотоискатель-аматор нашел самородок стоимостью $160 тысяч

В Австралии мужчина с бюджетным металлоискателем нашел самородок весом 4,6 кг, его стоимость в $160 тысяч. Об этом сообщает BBC.



Находку мужчина сделал на золотых приисках штата Виктория, которые были сердечником австралийской “золотой лихорадки” в 1800-х годах. В общей сложности осколок весом 4,6 кг содержал около 2,6 кг золота.



Даррен Камп, оценивший и купивший самородок, уверяет, что это самый большой экземпляр, который он видел за свою 43-летнюю карьеру.