В Австралии золотоискатель-аматор нашел самородок стоимостью $160 тысяч
В Австралии мужчина с бюджетным металлоискателем нашел самородок весом 4,6 кг, его стоимость в $160 тысяч. Об этом сообщает BBC.
Находку мужчина сделал на золотых приисках штата Виктория, которые были сердечником австралийской “золотой лихорадки” в 1800-х годах. В общей сложности осколок весом 4,6 кг содержал около 2,6 кг золота.
Даррен Камп, оценивший и купивший самородок, уверяет, что это самый большой экземпляр, который он видел за свою 43-летнюю карьеру.
While discoveries like this are rare, Australia is estimated to have the world's largest gold reserves and many of the world's biggest nuggets were found in Australia.— ぺんぐいん@ケンブリッジ英検CAE (@penguin41889130) March 28, 2023
ワーホリバイトじゃなくて掘るのもあり
Amateur Australian gold digger finds massive nugget https://t.co/iQAZ2qjii4