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В Австралии золотоискатель-аматор нашел самородок стоимостью $160 тысяч
28.03.2023 15:56 Наталья Богинская

В Австралии золотоискатель-аматор нашел самородок стоимостью $160 тысяч

В Австралии мужчина с бюджетным металлоискателем нашел самородок весом 4,6 кг, его стоимость в $160 тысяч. Об этом сообщает BBC.

Находку мужчина сделал на золотых приисках штата Виктория, которые были сердечником австралийской “золотой лихорадки” в 1800-х годах. В общей сложности осколок весом 4,6 кг содержал около 2,6 кг золота. 

Даррен Камп, оценивший и купивший самородок, уверяет, что это самый большой экземпляр, который он видел за свою 43-летнюю карьеру.

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