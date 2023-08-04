



В Австралии женщина отравила своего мужа овощным супом

Австралийка Джудит Энн Венн добавила в овощной суп своего мужа смертельную дозу из 50 рецептурных таблеток, полагая, что это “единственное решение невыносимой и безнадежной ситуации”.



По информации The Guardian, 69-летняя женщина, которая признала себя виновной в непредумышленном убийстве своего мужа Лэнса Хилтона Венна, была приговорена к тюремному заключению в пятницу. Но она имеет право на условно-досрочное освобождение после проведения почти трех лет за решеткой.



Венн подвергалась физическому и эмоциональному насилию, хронически недосыпала и становилась все более изолированной и отчаянной, как сообщил Верховный суд Брисбена .



Она не справлялась с уходом за своим мужем, чье биполярное расстройство и маниакально-депрессивный психоз значительно ухудшились за последние 18 месяцев и сделали его возбужденным и агрессивным.



Сообщается, что 12 августа 2020 года Лэнс Венн купил лодку у соседа за 20 000 долларов, что вызвало финансовый стресс. На следующий день женщина растворила 50 рецептурных таблеток своего мужа в домашнем овощном супе.



Венн подала ему порцию супа с таблетками. Она порезала ему запястье, когда он был без сознания, но было установлено, что причиной его смерти стала передозировка.



Венн написала письмо, в котором сказала, что не хочет, чтобы ее семья жила в условиях стресса, который она испытала. Она попыталась покончить с собой, позже заявив полиции, что не хочет, чтобы кто-то еще, особенно их дочери, заботились бы о ее муже.



Психиатры заявили, что Венн страдала большим депрессивным расстройством, чрезмерным стрессом и искажениями мышления.



Согласно сказанному в суде, Венн минимизировала и скрывала физическую агрессию мужа по отношению к ней, вероятно, из-за стыда, лояльности к нему и желания избавить своих детей от большего беспокойства.



По словам судьи, ухудшение когнитивных искажений Венн, характеризующееся катастрофическим мышлением, ограничило ее способность решать проблемы или принимать рациональные решения.



При вынесении приговора Уильямс учел, что Венн не представляла опасности для общества, подвергалась физическому, словесному и эмоциональному насилию и что она предприняла шаги для реабилитации.



“Конкретные обстоятельства преступления возникли в результате трагической цепочки событий, включая психическое заболевание умершего, которое привело к вашему собственному психическому заболеванию”, — сказал судья.



Суд приговорил Венн к восьми годам и шести месяцам тюремного заключения, приказав ей немедленно подать заявление об условно-досрочном освобождении.



