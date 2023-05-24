



В Австралии умерла старушка, которую полиция ударила электрошокером

В Австралии скончалась 95-летняя Клэр Ньюленд, которую на прошлой неделе полицейский ударил электрошокером.



Об этом сообщила полиция Нового Южного Уэльса.



Сегодня, 24 мая, она умерла в больнице, где находилась с тех пор.



В отношении сотрудника полиции, который применил чрезмерную силу в отношении пожилой женщины, возбуждено уголовное дело о нападении.



Напомним, на прошлой неделе в дом престарелых в Куми сотрудники учреждения вызвали полицию, чтобы "разрядить обстановку". Как сообщалось, пожилая женщина с деменцией, передвигающаяся при помощи ходунков, вышла из своей комнаты с ножом в руке.



Один из правоохранителей ударил ее электрошокером, когда она не послушалась приказа полиции бросить нож.