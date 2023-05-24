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В Австралии умерла старушка, которую полиция ударила электрошокером
24.05.2023 16:01 Алина Груднева

В Австралии умерла старушка, которую полиция ударила электрошокером

В Австралии скончалась 95-летняя Клэр Ньюленд, которую на прошлой неделе полицейский ударил электрошокером.

Об этом сообщила полиция Нового Южного Уэльса.

Сегодня, 24 мая, она умерла в больнице, где находилась с тех пор.

В отношении сотрудника полиции, который применил чрезмерную силу в отношении пожилой женщины, возбуждено уголовное дело о нападении.

Напомним, на прошлой неделе в дом престарелых в Куми сотрудники учреждения вызвали полицию, чтобы "разрядить обстановку". Как сообщалось, пожилая женщина с деменцией, передвигающаяся при помощи ходунков, вышла из своей комнаты с ножом в руке.

Один из правоохранителей ударил ее электрошокером, когда она не послушалась приказа полиции бросить нож.

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