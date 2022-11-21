



В Австралии ученики пострадали из-за неудачного химического эксперимента

В начальной школе в Сиднее эксперимент на уроке химии привел к мощному взрыву.

По данным 9news, пострадали минимум девять учеников и учитель.

В ходе эксперимента использовались бикарбонат натрия и метиловый спирт, реакция которых вызвала сильный взрыв и пожар. Некоторые ученики получили серьезные ожоги.

Пострадавших экстренно госпитализировали. Власти Сиднея вместе с руководством школы выясняют, в чем заключался химический эксперимент и почему он привел к взрыву.