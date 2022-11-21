В Австралии ученики пострадали из-за неудачного химического эксперимента
В начальной школе в Сиднее эксперимент на уроке химии привел к мощному взрыву.
По данным 9news, пострадали минимум девять учеников и учитель.
В ходе эксперимента использовались бикарбонат натрия и метиловый спирт, реакция которых вызвала сильный взрыв и пожар. Некоторые ученики получили серьезные ожоги.
Пострадавших экстренно госпитализировали. Власти Сиднея вместе с руководством школы выясняют, в чем заключался химический эксперимент и почему он привел к взрыву.