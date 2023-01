В Австралии столкнулись два вертолета, есть жертвы

Над восточным побережьем Австралии столкнулись два вертолета, что привело к человеческим жертвам.



По информации прессы, в результате аварии погибли четыре человека, еще 13 - получили ранения.





UPDATE: Four people have died and many more have been injured after two #helicopters collided near #SeaWorld on the #GoldCoast. LATEST DETAILS @GCS_Pottsy @keithjwoods @RyanKeenNews @itsgemferg @GoldCoastBureau https://t.co/hQ3GxIzroy