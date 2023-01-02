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В Австралии столкнулись два вертолета, есть жертвы
02.01.2023 09:50 Ольга Белозерова

В Австралии столкнулись два вертолета, есть жертвы

Над восточным побережьем Австралии столкнулись два вертолета, что привело к человеческим жертвам.

По информации прессы, в результате аварии погибли четыре человека, еще 13 - получили ранения.

 

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