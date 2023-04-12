



В Австралии разыскиваются два человека за перевозку утконоса в поезде

Полиция разыскивает двух человек, замеченных на железнодорожной станции к северу от Брисбена, Австралия, с маленьким утконосом, завернутым в полотенце, на руках. Полиция утверждает, что млекопитающее было изъято из естественной среды обитания в северном штате Квинсленд и должно быть "освобождено" как можно скорее.



"Мы обеспокоены благополучием этого животного, которое было изъято из естественной среды обитания", – сказал комиссар полиции Квинсленда Скотт Ноулз.



Власти также выразили беспокойство по поводу похитителей – самцы утконоса ядовиты и имеют шпору, которая причиняет мучительную боль при контакте с человеческой плотью.



На снимках камер видеонаблюдения, сделанных во вторник, видно, как мужчина в шлепанцах идет по платформе железнодорожной станции в северном Брисбене, неся под мышкой утконоса – размером с котенка. Затем мужчина и женщина завернули животное в банное полотенце, "погладили его и показали другим пассажирам", сообщили в полиции.



Природоохранное законодательство штата Квинсленд запрещает изъятие утконосов из дикой природы, максимальный штраф составляет 430 000 австралийских долларов (264 000 евро).