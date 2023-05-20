



В Австралии полиция применила электрошокер к 95-летней женщине с деменцией

Пожилая австралийская женщина с деменцией находится в больнице с опасными для жизни травмами после того, как полиция ударила ее электрошокером в доме престарелых.



Полицейских вызвали в Yallambee Lodge в Куми, Новый Южный Уэльс, после Двое полицейских и персонал дома престарелых попытались разрядить обстановку, после чего женщина начала приближаться к полицейским – "справедливо сказать, в медленном темпе" – и получила удар электрошокером.



"У нее были ходунки. Но у нее был нож", – сказал офицер полиции.



Друг семьи Эндрю Талер утверждает, что госпожа Ноуланд ударили шокером дважды – в грудь и в спину – прежде чем она упала, получив перелом черепа и серьезное кровоизлияние в мозг. Талер охарактеризовал госпожу Ноуланд как человека, который "оказал большую услугу общине и своей церкви, очень уважаемой многими людьми".



"Семья шокирована, они в замешательстве... и общество возмущено", – говорит он. "Как такое могло произойти? Как вы можете объяснить такой уровень силы? Это абсурд".



Общественные группы, включая Совет по гражданским свободам и Австралийскую организацию инвалидов PwD, раскритиковали реакцию полиции.

"Или она чертовски ловкая, подтянутая, быстрая и страшная 95-летняя женщина, или у этих полицейских очень плохая логика", – сказала президент PwD Николь Ли. "Ей нужно было, чтобы кто-то отнесся к ней с сочувствием и уделил ей время, а не применял электрошокеры".



Полиция НЮУ начала расследование критического инцидента, которое, по словам комиссара Карен Уэбб, рассматривается "со всей серьезностью".

Офицер, имеющий 12-летний опыт работы, не отстранен от службы, но временно отстранен от исполнения служебных обязанностей. Его допросят в рамках расследования, в котором примет участие отдел по расследованию убийств.