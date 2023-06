В Австралии перевернулся свадебный автобус: 10 погибших и более 20 раненых

По меньшей мере, 10 человек погибли, и еще более 20 находятся в больнице после аварии свадебного автобуса в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Об этом сообщает BBC.



Пассажиры возвращались со свадьбы на винодельне в воскресенье вечером, когда их автобус перевернулся вблизи Греты в Хантер-Велли в штате Новый Южный Уэльс.



В полиции заявили, что сейчас выясняют все обстоятельства аварии. Кроме того, уже задержан 58-летний водитель автобуса.



По словам правоохранителей, количество погибших еще может возрасти, ведь на данный момент известно, что 25 пассажиров были доставлены в больницу.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз уже отреагировал на трагедию, отметив, что это “столь жестоко, грустно и так несправедливо, когда радостный день в таком прекрасном месте закончился ужасной потерей людей”.



"Люди нанимают автобус на свадьбу, чтобы обеспечить безопасность своих гостей, и это лишь усиливает невероятный характер этой трагедии", – сказал он.

At least ten wedding guests killed in bus crash in New South Wales, Australia.



Find more: https://t.co/8xyWy2cBPY pic.twitter.com/rxDE3p6taV