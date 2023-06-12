В Австралии перевернулся свадебный автобус: 10 погибших и более 20 раненых
По меньшей мере, 10 человек погибли, и еще более 20 находятся в больнице после аварии свадебного автобуса в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Об этом сообщает BBC.
Пассажиры возвращались со свадьбы на винодельне в воскресенье вечером, когда их автобус перевернулся вблизи Греты в Хантер-Велли в штате Новый Южный Уэльс.
В полиции заявили, что сейчас выясняют все обстоятельства аварии. Кроме того, уже задержан 58-летний водитель автобуса.
По словам правоохранителей, количество погибших еще может возрасти, ведь на данный момент известно, что 25 пассажиров были доставлены в больницу.
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз уже отреагировал на трагедию, отметив, что это “столь жестоко, грустно и так несправедливо, когда радостный день в таком прекрасном месте закончился ужасной потерей людей”.
"Люди нанимают автобус на свадьбу, чтобы обеспечить безопасность своих гостей, и это лишь усиливает невероятный характер этой трагедии", – сказал он.
At least ten wedding guests killed in bus crash in New South Wales, Australia.— Sky News (@SkyNews) June 12, 2023
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