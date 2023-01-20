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В Австралии нашли самую крупную в мире лягушку
20.01.2023 22:44 Евгения Маркова

В Австралии нашли самую крупную в мире лягушку

В Квинсленде в Австралии обнаружили гигантскую тростниковую лягушку весом в 2,7 килограмма. Она считается самой крупной в мире. 

"Перед нами на дороге ползла змея, поэтому мы остановились, чтобы пропустить ее, и вышли из машины, а прямо рядом с нами была эта огромная тростниковая жаба", - сказала смотрительница парка Кайли Грей.

По ее словам, животное выглядело как "футбольный мяч с ногами". Длина жабы около 30 см. Ее уже прозвали Toadzilla - Жабзилла.

"Тростниковая жаба такого размера съест все, что может поместиться в ее рот, включая насекомых, рептилий и мелких млекопитающих", - отметила Грей.

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