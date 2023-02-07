



В Австралии начался суд над Малкой Лейфер

Суд над Малкой Лейфер, бывшей директором школы для девочек-харедим, обвиняемой в сексуальных домогательствах к своим ученицам в Мельбурне, начался во вторник. Ранее было проведено несколько предварительных слушаний, и суд Мельбурна счел, что Лейфер может предстать перед судом. Дело слушается судьей окружного суда Виктории Марком Гэмблом и, как ожидается, продлится примерно шесть недель.



В среду защита и обвинение выступят со вступительными заявлениями на первом открытом судебном слушании. Ожидается, что первые заявители – сестры Дасси Эрлих, Николь Мейер и Элли Саппер – дадут показания в четверг.



Лейфер предъявлены многочисленные обвинения, связанные с сексуальным насилием над детьми. Ее защита долгое время утверждала, что Лейфер невиновна, не признавая себя виновным по предъявленным обвинениям.



“Я рад, что этот день наконец настал, и мы с нетерпением ждем справедливости”, – сказал Мэнни Вакс, глава израильской организации “Голос против сексуального насилия над детьми”. “ Мы поддерживаем всех, кого затронул этот судебный процесс”.



Лейфер уехала из Израиля, чтобы устроиться на работу в школу Adass Israel в Мельбурне в 2000 году. Обвинения в сексуальном насилии против нее начали появляться восемь лет спустя.