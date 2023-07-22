



В Австралии какаду “разнесли” номер в отеле – видео

Туристка показала свой гостиничный номер в отеле Австралии после атаки какаду – птицы развела беспорядок в помещении, а ролик моментально стал вирусным на TikTok. Об этом сообщает Newsweek.



Автор поста утверждает, что инцидент произошел в отеле Reef View на острове Гамильтон, на "месте преступления" можно увидеть разбросанную одежду, еду и отходы.



"Не оставляйте окна и двери открытыми в Гамильтоне, потому что какаду заберутся внутрь и съедят вашу еду", – подписала девушка опубликованный ролик.



За два дня публикация набрала более 2,7 миллионов просмотров и около 2 тысяч комментариев:

“Мне жалко человека, который будет убирать номер. Я надеюсь, что вы не только получите деньги, но и оставите огромные чаевые”,

“Даже без птиц… Почему вы оставляете дверь открытой в гостинице?”,

“Как птица может причинить столько вреда? Какими гангстерами становятся птицы?

В Австралии можно встретить 14 видов какаду. Неизвестно, кто из них "похулиганил" в гостиничном номере, но самыми распространенными в стране являются какаду гала.“Гала формируют огромные шумные стаи, которые ночуют вместе. Смешные выходки этих культовых австралийских какаду привели к тому, что их название стало применяться ко всем, кто ведет себя бессмысленно. Иногда кажется, что птицы просто развлекаются”, – говорится в сообщении организации The Nature Conservancy of Australia."Какаду также известны своим социально усвоенным поведением, которое заключается в совершении набегов на мусорные баки", – говорится в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology.Позже автор видео обратилась к комментаторам, которые обвинили девушек за беззаботность, и рассказала, кто убрал номер.“Отвечаю всем, кто делает поспешные выводы, мы попросили у персонала расходные материалы и убрали все, что могли. Мы благодарны уборщикам, которые проделали потрясающую работу. А ошибки случаются, и вы все должны успокоиться”, – подытожила туристка.