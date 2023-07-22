В Австралии какаду “разнесли” номер в отеле – видео
Туристка показала свой гостиничный номер в отеле Австралии после атаки какаду – птицы развела беспорядок в помещении, а ролик моментально стал вирусным на TikTok. Об этом сообщает Newsweek.
Автор поста утверждает, что инцидент произошел в отеле Reef View на острове Гамильтон, на "месте преступления" можно увидеть разбросанную одежду, еду и отходы.
"Не оставляйте окна и двери открытыми в Гамильтоне, потому что какаду заберутся внутрь и съедят вашу еду", – подписала девушка опубликованный ролик.
За два дня публикация набрала более 2,7 миллионов просмотров и около 2 тысяч комментариев:
- “Мне жалко человека, который будет убирать номер. Я надеюсь, что вы не только получите деньги, но и оставите огромные чаевые”,
- “Даже без птиц… Почему вы оставляете дверь открытой в гостинице?”,
- “Как птица может причинить столько вреда? Какими гангстерами становятся птицы?
В Австралии можно встретить 14 видов какаду. Неизвестно, кто из них "похулиганил" в гостиничном номере, но самыми распространенными в стране являются какаду гала.
@elliemay16x @Ac the cockatoos here really dont gaf about anyone 😭 #hamiltonisland #cockatoos #holiday #mess ♬ original sound - Ellie-May ♡
“Гала формируют огромные шумные стаи, которые ночуют вместе. Смешные выходки этих культовых австралийских какаду привели к тому, что их название стало применяться ко всем, кто ведет себя бессмысленно. Иногда кажется, что птицы просто развлекаются”, – говорится в сообщении организации The Nature Conservancy of Australia.
"Какаду также известны своим социально усвоенным поведением, которое заключается в совершении набегов на мусорные баки", – говорится в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology.
Позже автор видео обратилась к комментаторам, которые обвинили девушек за беззаботность, и рассказала, кто убрал номер.
“Отвечаю всем, кто делает поспешные выводы, мы попросили у персонала расходные материалы и убрали все, что могли. Мы благодарны уборщикам, которые проделали потрясающую работу. А ошибки случаются, и вы все должны успокоиться”, – подытожила туристка.
@elliemay16x Replying to @marelovesnewzealand for everyone jumping to conclusions 🤦🏼♀️ (mostly americans) we asked the cleaners for supplies to use & cleaned everything we could, and are very grateful for the cleaners who did an amazing job 🫶🏼 mistakes happen & y’all should calm down xx #greenscreenvideo #hamiltonisland #fyp #cockatoo #mess ♬ original sound - frankie