



В Австралии 65 женщин получили посылки с б/у презервативами

Австралийская полиция проводит расследование после того, как по меньшей мере 65 женщин получили по почте использованные презервативы. Об этом сообщает BBC.



Такие письма, которые также содержали рукописные сообщения, направили по адресам в юго-восточном и восточном Мельбурне. Полиция считает, что жертвы связаны между собой и являются частью целенаправленной атаки.



Все 65 женщин в 1999 году посещали частную школу для девочек Kilbreda College. Адреса женщин были взяты из ежегодника, который они составили ученицами еще 24 года назад. Многие письма с презервативами отправляли по старым домашним адресам женщин, указанных в ежегоднике.



Некоторые письма были написаны от руки, некоторые напечатаны, но они содержали “угрозы и сообщения сексуального характера”. Следователи уже анализируют почерк и ДНК.



“Мы не знаем, какая связь со школой. Это может быть бывший ученик, сотрудник, это может быть кто-то, кто нашел этот ежегодник в мусоре”, – рассказали в полиции.