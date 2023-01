В авиакатастрофе в Непале есть выживышие

В результате авиакатастрофы в Непале погибли не все люди, которые находились на борту самолета Yeti Airlines.



Об этом сообщает AFP.



Власти официально подтвердили, что в результате крушения самолета найдены тела 29 погибших. Уточняется, что есть выжившие, однако их точное количество не называлось. Пострадавшим оказали экстренную помощь на месте, после чего их отправили в больницу.



По данным Yeti Airlines, среди 72 человек, находившихся на борту самолета было 15 иностранцев. В частности, рейсом воспользовались пятеро пассажиров из Индии, четыре россиянина, 2 корейца и по одному человеку из Австралии, Аргентины, Ирландии и Франции.



На месте катастрофы продолжают работать экстренные службы. Точная причины авиакатастрофы выясняется. По неподтвержденным данным, в самолете загорелся двигатель. Между тем, некоторые СМИ сообщают уже о 44 погибших.

#UPDATE Fifteen foreigners were among the 72 people on board a plane that crashed in Nepal on Sunday, Yeti Airlines said.

They included 5 people from India, 4 Russians, 2 Koreans, and 1 person each from Australia, Argentina, Ireland and France, spokesman Sudarshan Bartaula said. pic.twitter.com/W3vfnSUxsY