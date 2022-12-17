Новости » Происшествия
В аварии на Шоссе 437 погиб мотоциклист, еще двое - ранены
17.12.2022 08:55 Ольга Белозерова

В аварии на Шоссе 437 погиб мотоциклист, еще двое - ранены

20-летний мотоциклист погиб в результате столкновения с другим мотоциклистом на Шоссе 437 сегодня ночью.

Вызванные на место медики Magen David Adom были вынуждены констатировать смерть молодого человека, сообщает 13-й канал израильского ТВ. 

Также медики эвакуировали двух раненых в больницу "Шаарей Цедек". 

"Когда мы прибыли на место, мы заметили 2 мотоцикла посреди дороги, рядом с ними 3 раненых. Рядом с первым мотоциклом лежал молодой человек около 20 лет, без сознания, без пульса и дыхания. После медицинских осмотров нам ничего не оставалось, как констатировать его смерть. Возле второго мотоцикла лежали двое пострадавших в возрасте  22-23 года, они были в полном сознании, мы им сразу же оказали медицинскую помощь и эвакуировали в больницу", - рассказал фельдшер MDA.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы