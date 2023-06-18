



В Ашкелоне расстреляли друга Шалома Думрани

51-летний Амир Саада , открывший киоск с шаурмой в открытом торговом центре на улице Герцля в Ашкелоне, каждую субботу вечером приходил туда один и открывал бизнес до поздней ночи.



Так было и вчера вечером (в субботу), только в тот момент, когда он был занят открытием, подъехал водитель квадроцикла и выпустил в него пять или шесть пуль. Саада, который ранее спасся от нескольких покушений, был убит на месте. Убийца скрылся сразу после выстрела, и сжег квадроцикл сжег в открытом поле.



Саада, член преступной организации Шалома Думарни, в прошлом уже становился мишенью для покушений. В январе 2020 года в автомобиле, в котором он ехал, произошел взрыв, и он был легко ранен.



Несколькими годами ранее в него стреляли, и он был тяжело ранен в ноги - но сумел поправиться. Несмотря на его деловую активность, его связь с организацией Думрани была постоянной, поскольку эти двое знали друг друга с их общего детства в Ашкелоне.



Саада ранее был осужден за преступления, связанные с насилием и наркотиками, и был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения за помощь наркоторговцу из Эквадора в контрабанде кокаина в Израиль. Контрабандист, Хуан Имберто Энкальда, провез кокаин на своем теле - и после приземления прибыл в отель в Иерусалиме. Саада вместе с Авраамом Виттори прибыл в свой номер - где и был арестован преследовавшей их полицией. Вынося приговор, судья Цви Зильбартель отметил богатую криминальную историю подсудимых.



Владельцы бизнеса в пешеходном торговом центре Ашкелона хорошо знают Саада, а его жена также известна как уважаемый учитель в одной из школ Ашкелона. У пары родились две дочери.



Хотя он дважды избежал покушений, Саада обычно не ходит с охраной и говорил своим знакомым, что не чувствует угрозы. "Он всегда был близок с Шаломом Думрани, но он также заботился о своей семье и открывал предприятия", - сказал один из владельцев бизнеса в этом районе.



По его словам, Саада был семейным человеком. "Он не создавал впечатления, что от него нужно держаться подальше или бояться его", - сказал он. "Он также открыто рассказывал о мире преступности и о том, как он попадал в ситуации, связанные с лишением свободы. Он умел рассказать о том, что происходит за кулисами. Он был единственным, кто знал, как набрать номер Шалома Думрани, и единственным, кому Шалом всегда отвечал на звонок".