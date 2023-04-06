



В Ашкелоне открыли бомбоубежища в ожидании новых обстрелов

Муниципалитет Ашкелона решил открыть бомбоубежища в городе на фоне обстрелов из Газы.



О соответствующем распоряжении после оценки ситуации объявил мэр города Томер Глам.



Уточняется, что он распорядился открыть общественные бомбоубежища по всему городу в ожидании возможных новых обстрелов.



По данным муниципалитета, это делается для повышения чувства безопасности среди местного населения. Служба тыла не давала никаких специальных указаний жителям.







