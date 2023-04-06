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В Ашкелоне открыли бомбоубежища в ожидании новых обстрелов
06.04.2023 21:34 Алина Груднева

В Ашкелоне открыли бомбоубежища в ожидании новых обстрелов

Муниципалитет Ашкелона решил открыть бомбоубежища в городе на фоне обстрелов из Газы.

О соответствующем распоряжении после оценки ситуации объявил мэр города Томер Глам.

Уточняется, что он распорядился открыть общественные бомбоубежища по всему городу в ожидании возможных новых обстрелов.

По данным муниципалитета, это делается для повышения чувства безопасности среди местного населения. Служба тыла не давала никаких специальных указаний жителям.



 

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