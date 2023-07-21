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В Ашдоде убит племянник мэра
21.07.2023 12:23 Алина Груднева

В Ашдоде убит племянник мэра

В Ашдоде убит племянник мэра, 49-детний Шломи Битон - отец четверых детей.

В четверг, 20 июля, его зарезали в продуктовом магазине.

Окружной суд Ашкелона продлил срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве и сокрытии улик на семь дней. Им оказался владелец магазина.

По данным "Аруц Шева", Битон был племянником мэра Ашдода Йехиэля Ласри.

По версии следствия, мотивом убийства стала ссора между Битоном и владельцем продуктового магазина.

Его подозревают в нанесении жертве ножевых ранений, также он имеет богатое прошлое, связанное с насильственными преступлениями.

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