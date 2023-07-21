



В Ашдоде убит племянник мэра

В Ашдоде убит племянник мэра, 49-детний Шломи Битон - отец четверых детей.



В четверг, 20 июля, его зарезали в продуктовом магазине.



Окружной суд Ашкелона продлил срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве и сокрытии улик на семь дней. Им оказался владелец магазина.



По данным "Аруц Шева", Битон был племянником мэра Ашдода Йехиэля Ласри.



По версии следствия, мотивом убийства стала ссора между Битоном и владельцем продуктового магазина.



Его подозревают в нанесении жертве ножевых ранений, также он имеет богатое прошлое, связанное с насильственными преступлениями.