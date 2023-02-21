



В Ашдоде сожитель насмерть забил женщину молотком

Вечером, 21 февраля, в Ашдоде 40-летняя женщина погибла в результате домашнего насилия.



Медики прибыли на вызов, когда она была еще жива, и экстренно доставили ее в больницу Асута в Ашдоде и тяжелыми травмами по всему телу.



"Когда мы прибыли на место происшествия, нас отвели в квартиру в жилом доме, мы увидели женщину, лежащую без сознания и с синяками на теле. Мы оказали ей помощь, которая включала остановку кровотечения, перевязку и введение лекарств, и эвакуировали ее в отделение интенсивной терапии, когда она находилась в тяжелом состоянии", - сообщили в MDA.



Позже в больнице сообщили, что пострадавшая в результате домашнего насилия женщина скончалась от полученных ранений. Как стало известно, ее забил молотком сожитель. Он сразу же скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан.



"Недавно в полицию Израиля поступило сообщение о женщине, которая находится в тяжелом состоянии. По подозрению, ее травмы были нанесены тупым предметом. На место происшествия были вызваны сотрудники отделения полиции в Ашдода, которые задержали мужчину, подозреваемого в причастности к инциденту", - сказано в заявлении правоохранителей.

