



В Ашдоде молотком убили репатриантку



40-летняя Полина Вайсман была убита вчера ударами молотка по голове в своем доме в Ашдоде, сообщают израильские СМИ.



Главным подозреваемым является ее муж, он заключен под стражу. В ходе расследования выяснилось, что именно он вызвал полицию. Подозреваемый утверждает, что приехал в квартиру и увидел истекающую кровью Полину. Его арестовали в доме его матери. 20-летний молодой человек, который был арестован сегодня, также будет доставлен для продления срока содержания под стражей.



Возможно, что бывший муж Вайсман, также останется под стражей. Ранее он жестоко избивал ее, угрожая убийством до того, как его отправили в тюрьму, и сразу после освобождения. Каждый раз его арестовывали на очень короткое время и отпускали. Убитая женщина, 40 лет, оставила после себя двух малышей четырех и пяти лет и еще двух дочерей в России.