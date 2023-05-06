



В Ашдоде из-за студентов-харедим в автобус не пустили девушку

17-летняя девушка в Ашдоде попыталась сесть в общественный автобус автобусной компании Electric Afikim, но водитель сказал ей, что она не может сесть, поскольку это “автобус только для мужчин”, сообщает Ashdodi .



Как выяснили журналисты, эта линия публично указана и в Google, и в приложениях общественного транспорта как имеющая установленный маршрут и никаких предупреждений о том, что он исключительно для мужчин.



В информационноме центре Electric Afikim в торговом центре City в Ашдоде сказали, что в Ашдоде нет линии 80.



Утверждается, что высокопоставленный чиновник Electric Afikim заказал и координировал линию, целью которой является доставка старшеклассников в иешиву в Ашдоде.



В одном из автобусов, журналистка спросила водителя о 80-й линии . Водитель ответил ей, что линия 80 предназначена “для мальчиков” и что ее не пустят на посадку.



Подобные исключения являются незаконными в соответствии с Законом о запрещении дискриминации в отношении продуктов, услуг и доступа в развлекательные и общественные места от 2000 г. в отношении раздела 3 (а) “транспортные услуги”, в котором прямо говорится, что дискриминация по признаку пола запрещена в общественном транспорте.



Вице-президент Electric Afikim Шай Малка ответил, что, согласно расследованию, женщина-пассажирка хотела сесть в автобус, в результате чего пассажиры-харедим кричали ей “Шикса”, пытаясь помешать ей сделать это.



Затем водитель, который не является харедим, сообщил ей, что ей будет опасно садиться в автобус и что для ее безопасности ей не следует этого делать. Затем Малка пояснил, что это “не отражает политику компании”.



Несколько депутатов горсовета и вице-мэр осудили действия компании. Все они повторили, что это незаконно и не должно происходить в Ашдоде.

