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В Армении мужчина захватил здание мэрии, а затем застрелился
20.08.2022 17:50 Александр Юзовский

В Армении мужчина захватил здание мэрии, а затем застрелился

19 августа в городе Масис, Армения, мужчина захватил здание мэрии. Он вошел в здание с гранатой и пистолетом. На тот момент в мэрии находились лишь сторож и уборщица.

Сегодня, 20 июля, представители полиции сообщили, что злоумышленник был обнаружен с огнестрельным ранением в области головы во время полицейской операции.

Согласно информации, мужчина совершил самоубийство.

"В ходе переговоров с захватившим мэрию гражданином прозвучали выстрелы. Сотрудники полиции вошли внутрь и обнаружили тело 36-летнего Эдварда Маргаряна с огнестрельным ранением в области головы. Он покончил жизнь самоубийством", - сообщил сотрудник полиции.
 

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