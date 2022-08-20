



В Армении мужчина захватил здание мэрии, а затем застрелился

19 августа в городе Масис, Армения, мужчина захватил здание мэрии. Он вошел в здание с гранатой и пистолетом. На тот момент в мэрии находились лишь сторож и уборщица.



Сегодня, 20 июля, представители полиции сообщили, что злоумышленник был обнаружен с огнестрельным ранением в области головы во время полицейской операции.



Согласно информации, мужчина совершил самоубийство.



"В ходе переговоров с захватившим мэрию гражданином прозвучали выстрелы. Сотрудники полиции вошли внутрь и обнаружили тело 36-летнего Эдварда Маргаряна с огнестрельным ранением в области головы. Он покончил жизнь самоубийством", - сообщил сотрудник полиции.

