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В Аргентине рыбаки нашли внутри акулы останки пропавшего человека
01.03.2023 19:03 Наталья Богинская

В Аргентине рыбаки нашли внутри акулы останки пропавшего человека

В Аргентине рыбаки обнаружили внутри акулы останки мужчины, пропавшего на юге страны 18 февраля. Об этом пишет Associated Press.

Семья 32-летнего Диего Барриа опознала тело благодаря татуировке.  Чтобы окончательно удостовериться, останки отправят на ДНК-тест.

В последний раз Диего видели на вездеходе у побережья в южной провинции Чубут. Поврежденный квадроцикл был найден 20 февраля на пляже вблизи Рокас-Колорадас, но следов Барриа возле него не было.

Два рыбака в воскресенье сообщили береговой охране, что во время чистки трех акул, выловленных неподалеку от места, где находился квадроцикл Барриа, они обнаружили в одной из них человеческие останки. Судя по татуировке, они принадлежали Диего Барриа.

Правоохранители продолжают расследовать, что именно произошло с пропавшим. Предполагается, что мужчина попал в аварию и его тело попало в море из-за прилива.

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