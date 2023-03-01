В Аргентине рыбаки нашли внутри акулы останки пропавшего человека
В Аргентине рыбаки обнаружили внутри акулы останки мужчины, пропавшего на юге страны 18 февраля. Об этом пишет Associated Press.
Семья 32-летнего Диего Барриа опознала тело благодаря татуировке. Чтобы окончательно удостовериться, останки отправят на ДНК-тест.
В последний раз Диего видели на вездеходе у побережья в южной провинции Чубут. Поврежденный квадроцикл был найден 20 февраля на пляже вблизи Рокас-Колорадас, но следов Барриа возле него не было.
Два рыбака в воскресенье сообщили береговой охране, что во время чистки трех акул, выловленных неподалеку от места, где находился квадроцикл Барриа, они обнаружили в одной из них человеческие останки. Судя по татуировке, они принадлежали Диего Барриа.
Правоохранители продолжают расследовать, что именно произошло с пропавшим. Предполагается, что мужчина попал в аварию и его тело попало в море из-за прилива.
#Chubut— Radio Sónica 90.5 Mhz (@sonicaok) February 26, 2023
🔴El peor final: encontraron restos de #DiegoBarría en el interior de un #Cazón
🦈Pescadores sacaron un cazón de un metro y medio y encontraron restos humanos entre sus vísceras.
🚔La policía confirmó que se trata de Diego Barría, quien era buscado intensamente. pic.twitter.com/L0CrcMCbDS