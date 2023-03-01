



В Аргентине рыбаки нашли внутри акулы останки пропавшего человека

В Аргентине рыбаки обнаружили внутри акулы останки мужчины, пропавшего на юге страны 18 февраля. Об этом пишет Associated Press.



Семья 32-летнего Диего Барриа опознала тело благодаря татуировке. Чтобы окончательно удостовериться, останки отправят на ДНК-тест.



В последний раз Диего видели на вездеходе у побережья в южной провинции Чубут. Поврежденный квадроцикл был найден 20 февраля на пляже вблизи Рокас-Колорадас, но следов Барриа возле него не было.



Два рыбака в воскресенье сообщили береговой охране, что во время чистки трех акул, выловленных неподалеку от места, где находился квадроцикл Барриа, они обнаружили в одной из них человеческие останки. Судя по татуировке, они принадлежали Диего Барриа.



Правоохранители продолжают расследовать, что именно произошло с пропавшим. Предполагается, что мужчина попал в аварию и его тело попало в море из-за прилива.