



В Аргентине нашли сохранившееся тело альпинистки, исчезнувшей 42 года назад

На прошлой неделе на одной из самых высоких горных вершин в Южной Америке было найдено тело молодой туристки, которая была идентифицирована как Марта Эмилия Альтамирано, аргентинка из провинции Тукуман, пропавшая без вести в 1981 году, сообщают аргентинские СМИ.



Вершина Мерседарио, где она была обнаружена, – восьмая по высоте гора Анд, расположенная в аргентинской провинции Сан-Хуан.



Альтамирано была в походе со своей сестрой и ее парнем в 1981 году, когда она забрела в труднодоступный район и упала в расщелину. По словам аргентинской газеты El Tiempo de San Juan, ее товарищи искали ее несколько часов, но нашли только на следующее утро, когда она уже скончалась .

Они спустились с горы за помощью, но смогли связаться с местными властями только через два дня после кончины Альтамирано. Когда власти вернулись за телом Альтамирано, они не смогли его найти.



Несмотря на четыре попытки поиска, тело не было найдено до конца января 2023 года, когда оно было обнаружено застрявшим в леднике на высоте 5000 метров над уровнем моря. Согласно отчету National Geographic, находка была сделана группой альпинистов. Тело хорошо сохранилось из-за льда и снега, поэтому родственникам Альтамирано не составило труда опознать ее, но власти все же провели тест ДНК.



“Мы благодарны, что смогли узнать, что это она”, – сказала сестра погибшей альпинистки газете La Gaceta. “”Все работали вместе так уважительно и гуманно, это тронуло нас”.



Согласно La Nacion , семья планирует вернуть тело погибшей в Тукуман, чтобы родители и близкие Марты могли лично попрощаться. Затем они планируют кремировать ее и развеять прах на Мерседарио, “чтобы она могла там отдохнуть”.



“Есть ли лучшее место для возвращения, чем Мерседарио? Я верю, что это ее дом”, – .сказала сестра Марты Эмилии Альтамирано.