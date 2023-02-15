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В арабском секторе - 16-е убийство с начала года
15.02.2023 16:44 Алина Груднева

В арабском секторе - 16-е убийство с начала года

В среду, 15 февраля, на въезде в города Лакия на юге Израиля застрелен 23-летний мужчина.

Об этом сообщает полиция.

По словам правоохранителей, его тело с огнестрельными ранениями обнаружили на земле. Прибывшие на место происшествия медики были вынуждены констатировать смерть мужчины.

Таким образом, с начала 2023 года в арабском секторе насчитывается уже 16 убийств, из которых 14 погибших были гражданами Израиля.

За весь прошлый год было убито 116 израильских арабов, из которых 101 — застрелен.

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