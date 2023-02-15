



В арабском секторе - 16-е убийство с начала года

В среду, 15 февраля, на въезде в города Лакия на юге Израиля застрелен 23-летний мужчина.



Об этом сообщает полиция.



По словам правоохранителей, его тело с огнестрельными ранениями обнаружили на земле. Прибывшие на место происшествия медики были вынуждены констатировать смерть мужчины.



Таким образом, с начала 2023 года в арабском секторе насчитывается уже 16 убийств, из которых 14 погибших были гражданами Израиля.



За весь прошлый год было убито 116 израильских арабов, из которых 101 — застрелен.