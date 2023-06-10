



В Анкаре на заводе по производству ракет прошел мощный взрыв – видео

Утром в субботу 10 июня в Анкаре произошел взрыв на предприятии Barutsan по производству ракет и взрывчатых веществ компании MKE (Корпорация механической и химической промышленности). Об этом сообщают турецкие СМИ.



Есть погибшие и раненые, под завалами находятся не менее пяти человек. По предварительным данным Минобороны Турции, в результате инцидента погибли пять человек.



После взрыва начался пожар, огонь удалось локализовать. A Haber пишет, что звук взрыва был слышен в окрестных населенных пунктах. После этого над заводом поднялся столб дыма.



Некоторых пострадавших доставили в больницы в тяжелом состоянии. Оперативные службы ведут поисково спасательные работы.



Завод, на котором произошел взрыв, расположен в районе Эльмадаг в восточной части Анкары.



