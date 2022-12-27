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В Англии мужчину зарезали прямо на танцполе
27.12.2022 19:22 Ольга Белозерова

В Англии мужчину зарезали прямо на танцполе

23-летний мужчина был зарезан на танцполе ночного клуба The Crane в Бирмингеме (Англия).

Как сообщает ВВС, мужчина получил смертельные ранения, и несмотря на попытки его спасти, медики констатировали его смерть.

"Это был молодой человек, который развлекался с друзьями на вечеринке в День подарков", - заявили в полиции.

Правоохранители предполагают, что перед инциндентом к мужчине подошла группа людей. Всех отдыхающих в клуюе призвали связаться с полицией. 

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