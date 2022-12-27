



В Англии мужчину зарезали прямо на танцполе

23-летний мужчина был зарезан на танцполе ночного клуба The Crane в Бирмингеме (Англия).



Как сообщает ВВС, мужчина получил смертельные ранения, и несмотря на попытки его спасти, медики констатировали его смерть.



"Это был молодой человек, который развлекался с друзьями на вечеринке в День подарков", - заявили в полиции.



Правоохранители предполагают, что перед инциндентом к мужчине подошла группа людей. Всех отдыхающих в клуюе призвали связаться с полицией.