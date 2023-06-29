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В Амурской области 70 детей отравились в лагере
29.06.2023 21:46 Наталья Богинская

В Амурской области 70 детей отравились в лагере

70 детей отравились в лагере в Амурской области, сообщает региональная прокуратура. Они обратились в медицинский пункт с жалобами на боль в животе и рвоту. Всего в лагере отдыхали 275 детей.

По данным местного управления Роспотребнадзора, восемь детей госпитализированы. Работа лагеря остановлена, специалисты обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических норм на пищеблоке. 

“Дети изолированы, решается вопрос об их вывозе по домам”, – говорится в заявлении Роспотребнадзора.

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