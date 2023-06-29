



В Амурской области 70 детей отравились в лагере

70 детей отравились в лагере в Амурской области, сообщает региональная прокуратура. Они обратились в медицинский пункт с жалобами на боль в животе и рвоту. Всего в лагере отдыхали 275 детей.



По данным местного управления Роспотребнадзора, восемь детей госпитализированы. Работа лагеря остановлена, специалисты обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических норм на пищеблоке.



“Дети изолированы, решается вопрос об их вывозе по домам”, – говорится в заявлении Роспотребнадзора.