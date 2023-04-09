



В Альпах лавинами накрыло две группы туристов: 4 человека погибли





По меньшей мере, четыре человека погибли во время схода лавины в Альпах. Группу туристов накрыло в районе ледника Армансетт во французском департаменте Верхняя Савоя. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.



Лавина сорвалась с вершины ориентировочно в 11:20 по местному времени. В настоящее время известно о четырех погибших и одном пострадавшем, которого эвакуировали с гор вертолетом. Еще восемь человек укрылись от снежной волны и остались невредимыми. Спасатели ведут поиск других пострадавших туристов.



Еще одну группу лыжников накрыло лавиной в районе горы Альфубель в Швейцарии. Снежная волна сорвалась с вершины недалеко от горнолыжного курорта Церматт, сообщает The Guardian.



"Лавина соошла, когда группа находилась на Альфубеле на высоте 4000 метров. Несколько человек смело массой снега", – рассказали в полиции города Валлис.



С горы спасатели сняли 16 лыжников. Девять пострадавших вертолетами доставили в больницы в соседние города Висп и Сион. Трое лыжников выписались после осмотра, остальные остались на ночь под наблюдением медиков.



"Речь идет об очень легких травмах, можно сказать, что им очень повезло", – добавил представитель местной полиции.