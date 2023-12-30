Новости » Происшествия
В Алеппо прогремели взрывы
30.12.2023 16:37 Алина Груднева

В Алеппо прогремели взрывы

Ближе к вечеру, 30 декабря, сирийские источники сообщили о взрывах в Алеппо.

Местные СМИ пока что не раскрывают подробности. По неподтвержденным данным, удары нанесены в районе аэропорта.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

Как правило, в Сирии обвиняют в авиаударах по Алеппо и Дамаску Израиль. Дело в том, что в этих городах есть базы проиранских боевиков и склады с оружием.

За пару дней до этого поступили сообщения, что в результате авиаударов по Дамаску погибли члены КСИР. В Корпусе стражей исламской революции эту информацию опровергли.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы