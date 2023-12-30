



В Алеппо прогремели взрывы

Ближе к вечеру, 30 декабря, сирийские источники сообщили о взрывах в Алеппо.



Местные СМИ пока что не раскрывают подробности. По неподтвержденным данным, удары нанесены в районе аэропорта.



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Как правило, в Сирии обвиняют в авиаударах по Алеппо и Дамаску Израиль. Дело в том, что в этих городах есть базы проиранских боевиков и склады с оружием.



За пару дней до этого поступили сообщения, что в результате авиаударов по Дамаску погибли члены КСИР. В Корпусе стражей исламской революции эту информацию опровергли.