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В акватории озера Байкал произошло землетрясение магнитудой в 5,9 баллов
16.02.2023 09:15 Наталья Богинская

В акватории озера Байкал произошло землетрясение магнитудой в 5,9 баллов

В половине 11-го утра в четверг, 16 февраля, жители Иркутска ощутили небольшие подземные толчки. По данным Байкальского филиала Геофизической службы России, эпицентр находился в акватории озера Байкал недалеко от поселка Большое Голоустное. В эпицентре было зафиксированы толчки мощностью 5,9 баллов, в городе Иркутске – около 3 баллов.

До этого ощутимое землетрясение в Байкальской рифтовой зоне было зарегистрировано 3 февраля с эпицентром в Монголии. Тогда в эпицентре были зафиксированы толчки мощностью  6 баллов.

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