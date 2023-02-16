



В акватории озера Байкал произошло землетрясение магнитудой в 5,9 баллов

В половине 11-го утра в четверг, 16 февраля, жители Иркутска ощутили небольшие подземные толчки. По данным Байкальского филиала Геофизической службы России, эпицентр находился в акватории озера Байкал недалеко от поселка Большое Голоустное. В эпицентре было зафиксированы толчки мощностью 5,9 баллов, в городе Иркутске – около 3 баллов.



До этого ощутимое землетрясение в Байкальской рифтовой зоне было зарегистрировано 3 февраля с эпицентром в Монголии. Тогда в эпицентре были зафиксированы толчки мощностью 6 баллов.