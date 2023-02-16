В акватории озера Байкал произошло землетрясение магнитудой в 5,9 баллов
В половине 11-го утра в четверг, 16 февраля, жители Иркутска ощутили небольшие подземные толчки. По данным Байкальского филиала Геофизической службы России, эпицентр находился в акватории озера Байкал недалеко от поселка Большое Голоустное. В эпицентре было зафиксированы толчки мощностью 5,9 баллов, в городе Иркутске – около 3 баллов.
До этого ощутимое землетрясение в Байкальской рифтовой зоне было зарегистрировано 3 февраля с эпицентром в Монголии. Тогда в эпицентре были зафиксированы толчки мощностью 6 баллов.
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло утром в южной части озера Байкал. В Иркутске ощущался толчок интенсивностью 3-4 балла, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. pic.twitter.com/oAYhdGT90Y— Животный мир (@dragon_of_time_) October 25, 2022