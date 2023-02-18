



В Акко снесли наркопритон

Более 350 полицейских провели рейд по криминальному комплексу, расположенному недалеко от южного въезда в Акко, рядом с торговым центром "Азриэли". Согласно подозрениям, жилой комплекс, построенный без разрешения и незаконно, использовался в качестве наркопритона около 40 лет. В ходе мероприятия на месте были проведены аресты и операции по сносу незаконных построек, близлежащие улицы были перекрыты.



Около четырех десятилетий назад члены одной семьи построили жилой комплекс на площади около трех дунамов, включающий сотни метров постройки без разрешения. Строительство комплекса было осуществлено путем вторжения на территорию и постепенного расширения в самом центре города Акко. Использование комплекса создало неудобства, поскольку он стал центром "паломничества" для потребителей наркотиков в этом районе и для преступной деятельности.



Помимо торговли и употребления наркотиков, комплекс используется для других преступных явлений, таких как проституция, кражи автомобилей - все ради того, чтобы финансировать покупку наркотиков, продаваемых в комплексе. В ходе операции сотрудники полиции обнаружили в комплексе вещества, предположительно являющиеся опасными наркотиками, и тысячи шекелей наличными.