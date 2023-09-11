



В Акко расстрелян мужчина

Рад Юсеф (59 лет), житель Хайфы был застрелен вчера вечером 10 сентября в промзоне Милуот-Даром в районе Акко. Прибывшая на место происшествия группа MDA была вынуждена констатировать его смерть на месте.



Юсеф известен полиции по своим прошлым криминальным делам.



Полиция начала расследование по подозрению в убийстве. Тем временем недалеко от Афика был обнаружен горящий автомобиль, который, как предполагается, использовался подозреваемыми.



Парамедик MDA Амос Дадон сказал: "Когда мы прибыли на место происшествия, то увидели мужчину, лежащего без сознания, без пульса и без дыхания с огнестрельными ранениями. Мы провели медицинские тесты, но он был без признаков жизни, и мы были вынуждены констатировать его смерть".



