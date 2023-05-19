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В Афуле малыш наглотался отбеливателя
19.05.2023 14:35 Алина Груднева

В Афуле малыш наглотался отбеливателя

Днем, 19 мая, двухлетний малыш наглотался отбеливателя у себя дома в Афуле.

Прибывшие на место происшествия медики оказали ребенку экстренную помощь и доставили его в больницу.

"Когда мы прибыли на место происшествия, нам сказали, что малыш случайно выпил из бутылки отбеливатель. Мы оказали ему первую помощь, а затем его отвезли в больницу Эмек", - сказано в заявлении MDA.

По словам врачей, состояние малыша оценивается как стабильное. Он находится в сознании.
 

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