



В Афуле малыш наглотался отбеливателя

Днем, 19 мая, двухлетний малыш наглотался отбеливателя у себя дома в Афуле.



Прибывшие на место происшествия медики оказали ребенку экстренную помощь и доставили его в больницу.



"Когда мы прибыли на место происшествия, нам сказали, что малыш случайно выпил из бутылки отбеливатель. Мы оказали ему первую помощь, а затем его отвезли в больницу Эмек", - сказано в заявлении MDA.



По словам врачей, состояние малыша оценивается как стабильное. Он находится в сознании.

