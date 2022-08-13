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В Африке 15 мигрантов найдены мертвыми в пустыне
13.08.2022 19:15 Ольга Белозерова

В Африке 15 мигрантов найдены мертвыми в пустыне

Власти Ливии заявили, что по меньшей мере 15 мигрантов были найдены мертвыми в пустыне недалеко от границы с Суданом.

Об этом сообщает издание The New Arab.

Департамент по борьбе с нелегальной миграцией заявил, что мигранты направлялись из Судана в Ливию, но их автомобиль сломался из-за отсутствия топлива.

Еще 9 мигрантов выжили, двое - пропали без вести в пустыне. Среди мигрантов были женщины и дети, но их количество не уточняется.

Утверждается, что все мигранты были суданцами. 

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