



В Африке 15 мигрантов найдены мертвыми в пустыне

Власти Ливии заявили, что по меньшей мере 15 мигрантов были найдены мертвыми в пустыне недалеко от границы с Суданом.



Об этом сообщает издание The New Arab.



Департамент по борьбе с нелегальной миграцией заявил, что мигранты направлялись из Судана в Ливию, но их автомобиль сломался из-за отсутствия топлива.



Еще 9 мигрантов выжили, двое - пропали без вести в пустыне. Среди мигрантов были женщины и дети, но их количество не уточняется.



Утверждается, что все мигранты были суданцами.