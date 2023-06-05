



В Афганистане госпитализировали 60 школьниц после отравления

Около 60 афганских девушек были госпитализированы после отравления в их школе на севере Афганистана, сообщает Reuters.



Отравление в школе для девочек в афганской провинции Сар-э-Пол произошло на фоне тщательного внимания к образованию девочек в разрушенной войной стране после того, как Талибан вернул себе контроль и запретил большинству девушек-подростков учиться.



По данным полиции, неизвестные вошли в школу для девочек в районе Санчарак и отравили классы. Когда девушки пришли на уроки, им стало плохо. Спикер полиции Сар-э-Пола не уточнил, какое именно вещество было использовано и кто стоит за этим инцидентом.



Сейчас школьниц доставили в больницу, но они находятся в удовлетворительном состоянии. Также никто не был задержан в настоящее время.



