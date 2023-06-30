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В аэропорту Таиланда женщине пришлось ампутировать ногу
30.06.2023 18:36 Ирина Демьянова

В аэропорту Таиланда женщине пришлось ампутировать ногу

Несчастный случай произошел на движущейся дорожке в одном из терминалов международного аэропорта Дон Муанг в Бангкоке. В частности, 57-летней женщине пришлось ампутировать левую ногу выше колена из-за того, что она застряла под ремнем в конце прохода, сообщает CNN.

Нижняя часть ноги женщины застряла под ремнем в конце прохода. Как оказалось, у чемодана, лежавшего рядом с ним, отсутствовали два колеса, а желтые гребенчатые пластины были сломаны там, где они обычно покрывают край ремня.
 
Медицинской бригаде в конце концов пришлось ампутировать женщине левую ногу выше колена.
 
Директор аэропорта Карун Танакулджирапат выразил соболезнования в связи с происшествием и заверил, что аэропорт будет нести полную ответственность за медицинские расходы женщины и будет открыт для переговоров по другим компенсациям.
 
Он добавил, что пешеходные дорожки в аэропорту проверяют каждый день. Проход теперь закрыт, группа инженеров смотрит на него, чтобы определить причину инцидента.
 
Тайская пассажирка должна была сесть на утренний рейс из бангкокского аэропорта в провинцию Накхонситхаммарат.
 
 

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