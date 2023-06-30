



В аэропорту Таиланда женщине пришлось ампутировать ногу

Несчастный случай произошел на движущейся дорожке в одном из терминалов международного аэропорта Дон Муанг в Бангкоке. В частности, 57-летней женщине пришлось ампутировать левую ногу выше колена из-за того, что она застряла под ремнем в конце прохода, сообщает CNN.



Нижняя часть ноги женщины застряла под ремнем в конце прохода. Как оказалось, у чемодана, лежавшего рядом с ним, отсутствовали два колеса, а желтые гребенчатые пластины были сломаны там, где они обычно покрывают край ремня.



Медицинской бригаде в конце концов пришлось ампутировать женщине левую ногу выше колена.



Директор аэропорта Карун Танакулджирапат выразил соболезнования в связи с происшествием и заверил, что аэропорт будет нести полную ответственность за медицинские расходы женщины и будет открыт для переговоров по другим компенсациям.



Он добавил, что пешеходные дорожки в аэропорту проверяют каждый день. Проход теперь закрыт, группа инженеров смотрит на него, чтобы определить причину инцидента.



Тайская пассажирка должна была сесть на утренний рейс из бангкокского аэропорта в провинцию Накхонситхаммарат.



