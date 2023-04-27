



В аэропорту Нидерландов задержаны грузины с украденными израильскими паспортами

Четверо граждан Грузии в возрасте 30 лет были задержаны в среду в аэропорту после того, как они пытались вылететь в Израиль из Нидерландов, введя данные израильского паспорта во время цифровой регистрации.



Всем четверым грузинам в прошлом году было отказано во въезде в Израиль, а в ходе расследования в голландском аэропорту выяснилось, что ни у кого из них нет израильского паспорта или какого-либо израильского проездного документа.



Расследование в Израиле также показало, что данные четырех паспортов, которыми пользовались грузины, принадлежат гражданам Израиля, двоих из которых уже нет в живых. Инциденты все еще расследуются.

