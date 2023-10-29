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В аэропорту Махачкалы рейс из Израиля встречают криками "Аллаху Акбар"
29.10.2023 18:43 Алина Груднева

В аэропорту Махачкалы рейс из Израиля встречают криками "Аллаху Акбар"

Вечером, 29 октября, сторонники ХАМАСа столпились в аэропорту Махачкалы перед прибытием борта из Израиля.

Полиция Дагестана работает в усиленном режиме для предотвращения беспорядков и нападений.

Демонстранты, требующие изгнания евреев из республики, скандируют: "Аллаху Акбар".

В аэропорту дежурят ОМОНовцы, чтобы обезопасить пассажиров рейса из Израиля от нападений. Что примечательно, самолет не стал приземляться в столице Дагестана.

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