



В аэропорту Махачкалы рейс из Израиля встречают криками "Аллаху Акбар"

Вечером, 29 октября, сторонники ХАМАСа столпились в аэропорту Махачкалы перед прибытием борта из Израиля.



Полиция Дагестана работает в усиленном режиме для предотвращения беспорядков и нападений.



Демонстранты, требующие изгнания евреев из республики, скандируют: "Аллаху Акбар".



В аэропорту дежурят ОМОНовцы, чтобы обезопасить пассажиров рейса из Израиля от нападений. Что примечательно, самолет не стал приземляться в столице Дагестана.