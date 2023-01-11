



В аэропорту Хитроу обнаружили следы урана. Начато расследование

Небольшое количество урана было обнаружено в пакете во время плановой проверки в аэропорту Хитроу (Великобритания) 29 декабря.



Как сообщает Sky News, количество урана было небольшим, и эксперты оценили его как не представляющего угрозы для общества. Конечный пункт назначения посылки неизвестен. Ведется расследование инцидента.



"Хотя наше расследование продолжается, судя по нашим расследованиям, оно не связано с какой-либо прямой угрозой. Однако, как и ожидала общественность, мы продолжим следить за всеми доступными направлениями расследования, чтобы убедиться, что это действительно так", - заявил глава контртеррористического управления лондонской полиции Ричард Смит.