



В аэропорту Хитроу обнаружены следы урана: подозреваемый арестован

Столичная полиция Великобритании сообщила в воскресенье, что арестован 60-летний мужчина в связи с расследованием обнаружения небольшого количества урана в в лондонском аэропорту в отправленной им посылке 29 декабря.



Полиция сообщила, что мужчина подозревается в планировании террористического акта. Подозреваемый был арестован в субботу в Чешире и доставлен в полицейский участок на северо-западе Англии, а сегодня освобожден под залог до суда в рамках расследования.



Ричард Смит, глава отдела по борьбе с терроризмом лондонской полиции, заявил, что, несмотря на арест, инцидент "не связан с какой-либо прямой угрозой для общества".



Уран может использоваться для производства электроэнергии в гражданских и научных целях и является ключевым компонентом ядерного оружия. Некоторые изотопы радиоактивны, что может быть опасно для человека, а сам металл токсичен при проглатывании или вдыхании.

