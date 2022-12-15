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В аэропорту Бен-Гурион арестован 4-й подозреваемый в расстреле Lamborghini
15.12.2022 12:45 Аркадий Бочаровский

В аэропорту Бен-Гурион арестован 4-й подозреваемый в расстреле Lamborghini

Полиция арестовала в международном аэропорту Бен-Гурион четвертого подозреваемого в причастности к покушению на убийство на шоссе 6, когда арабские бандиты расстреляли Lamborghini   менялы из Восточного Иерусалима.

Полиции удалось арестовать четвертого подозреваемого в причастности к покушению на убийство на шоссе №6, прямо перед тем, как он сел в самолет.

Сегодня полиция намерена доставить задержанных  в суд в Ришон Ле-Ционе с просьбой продлить срок их содержания под стражей еще раз, в соответствии с потребностями следствия и его результатами.

 

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