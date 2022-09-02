



В аэропорту Алеппо отремонтировали взлетно-посадочную полосу

Взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту Алеппо была отремонтирована и, вероятно, возвращена в эксплуатацию. Это произошло всего через несколько дней после атаки, которую приписывают Израилю.



Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки ImageSat International (ISI), пишет Jerusalem Post.



Сирия обвинила Израиль в нанесении авиаударов по международному аэропорту Алеппо, а затем в еще одном ударе по международному аэропорту Дамаска в среду вечером.



По данным ISI, атака на аэропорты была направлена ​​на то, чтобы не допустить посадки иранского грузового самолета АН-74. Самолетом управляла компания Yas Air, находящаяся под санкциями США за перевозку оружия для КСИР.



