В аэропорту Алеппо отремонтировали взлетно-посадочную полосу
Взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту Алеппо была отремонтирована и, вероятно, возвращена в эксплуатацию. Это произошло всего через несколько дней после атаки, которую приписывают Израилю.
Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки ImageSat International (ISI), пишет Jerusalem Post.
Сирия обвинила Израиль в нанесении авиаударов по международному аэропорту Алеппо, а затем в еще одном ударе по международному аэропорту Дамаска в среду вечером.
По данным ISI, атака на аэропорты была направлена на то, чтобы не допустить посадки иранского грузового самолета АН-74. Самолетом управляла компания Yas Air, находящаяся под санкциями США за перевозку оружия для КСИР.
תצלומי לווין: שדה התעופה בחלב שהותקף שב לפעילות, התקיפה - איתות לאיראן— חדשות 13 (@newsisrael13) September 2, 2022
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(צילום: ISI – ImageSat International) pic.twitter.com/DxrhUXgKi1