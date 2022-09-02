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В аэропорту Алеппо отремонтировали взлетно-посадочную полосу
02.09.2022 21:06 Ольга Белозерова

В аэропорту Алеппо отремонтировали взлетно-посадочную полосу

Взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту Алеппо была отремонтирована и, вероятно, возвращена в эксплуатацию. Это произошло всего через несколько дней после атаки, которую приписывают Израилю.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки ImageSat International (ISI), пишет Jerusalem Post.

Сирия обвинила Израиль в нанесении авиаударов по международному аэропорту Алеппо, а затем в еще одном ударе по международному аэропорту Дамаска в среду вечером.

По данным ISI, атака на аэропорты была направлена ​​на то, чтобы не допустить посадки иранского грузового самолета АН-74. Самолетом управляла компания Yas Air, находящаяся под санкциями США за перевозку оружия для КСИР.

 

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