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В аэропортах Москвы задержаны 60 рейсов
12.12.2022 07:33 Аркадий Бочаровский

В аэропортах Москвы задержаны 60 рейсов

В столичных аэропортах вечером 11 декаюря многие пассажиры не смогли вылететь. Во Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за сильного дождя и снега задержали порядка 60 рейсов и 10 отменили.

Пассажирам рейса Москва – Челябинск не удалось даже добраться до самолета. Вылет из Шереметьево задержали на полтора часа, как расскахали пассажиры в соцсетях, почти все это время их возили в автобусе по зоне посадки, которую подтопило.

По данным на 07:22 мск, в аэропорту Шереметьево задержаны 24 рейса. В аэропорту Домодедово 11 задержаны и один отменен. Во аэропорту Внуково задерживаются шесть рейсов и один отменен.
 

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