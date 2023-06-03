



В 18 плагинах для Google Chrome нашли вирус: Лучше их удалить

Независимые исследователи кибербезопасности обнаружили вредоносный код в 18 расширениях Chrome, доступных в магазине Google. Итого эти расширения уже набрали более 57 миллионов активных пользователей. Об этом пишет PopSci.



Расширение Chrome – это специальные небольшие надстройки, которые устанавливаются отдельно к браузеру и расширяют его функциональность. Задачи, которые может выполнять эта функция, очень разнообразны – это и блокировка рекламы, и настройка внешнего вида, и улучшение уведомлений, и работа с разнообразными сервисами, и многое другое. Некоторые расширения настолько мощны, что могут отслеживать и сливать третьим лицам вашу конфиденциальную информацию.



Все началось с обнаружения вредоносного кода в расширении браузера под названием "PDF Toolbox" . Официально это приложение позволяет работать с PDF-файлами, конвертировать их, объединять, загружать и т.д. Однако она также может внедрять вредоносный JavaScript-код на любой посещаемый сайт. Функциональность позволяет перехватить все, что делает пользователь и вводите в браузере, включая пароли, данные карт, личные сообщения.



Одним из действий, также выполняемых вредоносным кодом, было перенаправление поисковых запросов пользователей из Google на сторонние поисковые системы. Предполагается, что это делалось в обмен на небольшое партнерское вознаграждение. Заразив 57 миллионов браузеров, разработчики могли получить огромную прибыль.



Как отмечает источник, "PDF Toolbox" все еще доступен в магазине, несмотря на то, что отчет о вредоносном коде был представлен в Google.



После этого было найдено еще 17 расширений с аналогичным кодом для загрузки и запуска JavaScript-файла. Среди них:

Autoskip для YouTube.

Crystal Ad Block.

Brisk VPN.

Clipboard Helper.

Maxi Refresher.

Quick Translation.

Easyview Reader view.

Zoom Plus.

Base Image Downloader.

Clickish fun cursors.

Maximum Color Changer для Youtube.

Readl Reader mode.

Image download center.

Font Customizer.

Easy Undo Closed Tabs.

OneCleaner.

Repeat button.

По всей вероятности, есть и другие зараженные расширения. Это только те, которые нашли в выборке из примерно 1000 примеров.