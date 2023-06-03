В 18 плагинах для Google Chrome нашли вирус: Лучше их удалить
Независимые исследователи кибербезопасности обнаружили вредоносный код в 18 расширениях Chrome, доступных в магазине Google. Итого эти расширения уже набрали более 57 миллионов активных пользователей. Об этом пишет PopSci.
Расширение Chrome – это специальные небольшие надстройки, которые устанавливаются отдельно к браузеру и расширяют его функциональность. Задачи, которые может выполнять эта функция, очень разнообразны – это и блокировка рекламы, и настройка внешнего вида, и улучшение уведомлений, и работа с разнообразными сервисами, и многое другое. Некоторые расширения настолько мощны, что могут отслеживать и сливать третьим лицам вашу конфиденциальную информацию.
Все началось с обнаружения вредоносного кода в расширении браузера под названием "PDF Toolbox" . Официально это приложение позволяет работать с PDF-файлами, конвертировать их, объединять, загружать и т.д. Однако она также может внедрять вредоносный JavaScript-код на любой посещаемый сайт. Функциональность позволяет перехватить все, что делает пользователь и вводите в браузере, включая пароли, данные карт, личные сообщения.
Одним из действий, также выполняемых вредоносным кодом, было перенаправление поисковых запросов пользователей из Google на сторонние поисковые системы. Предполагается, что это делалось в обмен на небольшое партнерское вознаграждение. Заразив 57 миллионов браузеров, разработчики могли получить огромную прибыль.
Как отмечает источник, "PDF Toolbox" все еще доступен в магазине, несмотря на то, что отчет о вредоносном коде был представлен в Google.
После этого было найдено еще 17 расширений с аналогичным кодом для загрузки и запуска JavaScript-файла. Среди них:
- Autoskip для YouTube.
- Crystal Ad Block.
- Brisk VPN.
- Clipboard Helper.
- Maxi Refresher.
- Quick Translation.
- Easyview Reader view.
- Zoom Plus.
- Base Image Downloader.
- Clickish fun cursors.
- Maximum Color Changer для Youtube.
- Readl Reader mode.
- Image download center.
- Font Customizer.
- Easy Undo Closed Tabs.
- OneCleaner.
- Repeat button.