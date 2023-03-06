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Ужасы в супермаркете Тель-Авиве: "он лег на меня и бил по всему телу"
06.03.2023 08:21 Аркадий Бочаровский

Ужасы в супермаркете Тель-Авиве: "он лег на меня и бил по всему телу"

На прошлой неделе в супермаркете на улице Исраэль Гури в Тель-Авиве произошла жесткая драка. 

Все началось с того, что Ш., житель города,  зашел внутрь, взял продукты и встал в очередь в кассу, чтобы расплатиться. В какой-то момент подошла шла покупательница и попросила его пропустить ее, чтобы она могла быстрее уйти. Ш. согласился на ее просьбу, но не понял, что это дорого ему обойдется.

А., 50-летнему жителю Яффо, не понравилось, что Ш. позволил покупательнице обойти очередь, и он вступил с ним в конфликт. "Он был очень нервным и начал спорить и говорить в угрожающей манере", - повторил Ш. в своих показаниях в полицейском участке.

Ш. переместился ко второй кассе, пытаясь избежать конфронтации, но А. последовал за ним и напал на него. "Он подошел ко мне, с силой схватил за рубашку и дал пощечину", - рассказал Ш. Однако насилия внутри магазина А. оказалось недостаточно, и он последовал за Ш. и напал на него посреди улицы. "Он лег на меня сверху и бил меня по всем частям тела", - утверждал Ш.

А., который заметил прибывших на место происшествия прохожих и, опасаясь, что его арестует полиция, убежал. Полиция прибыла на место происшествия, просмотрела видеозаписи с камер наблюдения, собрала показания Ш. и других людей и через короткое время арестовала А., и он был доставлен в полицейский участок для допроса с предупреждением. В ходе полицейского расследования А. утверждал, что узнал себя на видеозаписях камер наблюдения, зафиксировавших события, но отрицал, что напал на Ш. "Я был совершенно пьян. Я действительно не помню, что произошло в те моменты", - утверждал он в свою защиту.

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