



Ужасная авария в Ромема. Версия водителя компании "Эгед"

Канал КАН опубликовал материал с версией водителя автобуса компании "Эгед", замешанного в трагическом инциденте в результате которого погибли две девочки и их беременная мать. Еще 8 человек получили ранения, жизнь тяжело раненной 20-летней девушки по-прежнему в опасности.



Автобус в кабине которого не было водителя внезапно съехал со стоянки и врезался в магазин в квартале Ромема в Иерусалиме.



Водитель говорит, что у него возникла проблема с дверью багажного отделения. Он высадил пассажиров, а сам попытался починить дверь. В этот момент он нечаянно задел аварийный ящик. Из-за этого автобус снялся со стояночного тормоза и покатился в магазин.



Водитель был освобожден под домашний арест, после того как он провел день в КПЗ.



Водитель утверждает, что сообщал компании "Эгед" перед аварией о неисправностях в автобусе. Компания "Эгед" и министерство транспорта, со своей стороны, утверждают, что автобус дважды проверялся в период времени, предшествовавший ДТП, и что он был “совершенно исправен”. Автобус прошел ежемесячную обязательную проверку утром 14 августа в день аварии.