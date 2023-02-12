



Ужас в Мексике: белая акула откусила отдыхающему голову

У тихоокеанского побережья Мексики 50-летний ныряльщик за моллюсками подвергся нападению белой акулы.



По данным Live Science, жертвой хищника стал местный житель Мануэль Ниблас Лопес, собиравший моллюски на глубине от 11 до 18 метров.



Акула длинной примерно в шесть метров выследила добычу и откусила ныряльщику голову, достав зубами по плечи.



О жуткой истории рассказали партнеры погибшего по рыбалке. Они увидели трагический инцидент, находятся в лодке.