Ужас на подъемнике в Пакистане: спасательная операция продолжается

В Пакистане продолжается операция по спасению людей, которые ранее застряли на подъемнике на высоте 274 метра.



По последним данным, в опасности оказались семеро детей и учитель, из которых удалось спасти пока что только четыре человека.



Для операции были задействованы военные вертолеты. Когда детей опустили на землю, на вертолетной площадке их встретили врачи. По данным полиции, состояние школьников оценивается как стабильное. Они пройдут дополнительное медицинское обследование.



"Это сложная операция, требующая предельной точности. Вертолет не может приближаться к кресельному подъемнику вплотную, так как потоки воздуха от него могут оборвать поддерживающую подъемник цепь", - сказал агентству AFP представитель местного правительства Танвир Ур Рехман.



The moment when the first child was rescued by the Pakistan Armed Forces. The child can be seen wearing a harness and then being led to safety via the helicopter.#PakistanArmy #PakAirForce #PAF@OfficialDGISPR #Battagram #ISPR pic.twitter.com/p1xdl8mGQN