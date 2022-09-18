



Ужас на дороге: малыш выпал из окна движущегося автомобиля

В городе Хариш трехлетний ребенок выпал из окна движущейся машины.

Малыш не был пристегнут ремнем безопасности.

Это случилось утром, 18 сентября. Ребенок получил травмы средней степени тяжести, ударившись головой.

Прибывшие на место происшествия медики оказали ребенку первую помощь и эвакуировали его в медицинский центр Гилель Яффе в Хадере.