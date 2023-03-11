



Уволенный начальник полиции Тель-Авива: Шабтай "не подходит" для руководства

Бывший начальник полиции тель-авивского округа Амихай Эшед, чье увольнение с должности в израильской полиции было объявлено в четверг министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, как сообщается, сказал начальнику израильской полиции Коби Шабтаю в телефонном разговоре, что тот "не подходит" для руководства силами правопорядка и что он делает ошибку, о которой пожалеет. Разговор состоялся до того, как решение было обнародовано, сообщили израильские СМИ со ссылкой на анонимные источники, знакомые с "трудным" решением.



Начальник полиции Тель-Авива был отстранен от должности в заявлении Бен-Гвиром, который сообщил, что Эшед будет назначен на новую должность главы отдела обучения полиции с немедленным вступлением решения в силу. Объявление было сделано через несколько часов после того, как Бен-Гвир в четверг возмутился сдержанным поведением полиции во время крупных антиправительственных протестов в Тель-Авиве и возле международного аэропорта Бен-Гурион.



Несмотря на решение об увольнении, Эшед возглавил полицейскую операцию после теракта в Тель-Авиве в четверг вечером.



Процесс увольнения был заморожен в пятницу юридическим советником правительства Гали Бахарав-Миарой, которая поставила под сомнение законность решения, которое многие считают политически мотивированным.



Во время их звонка в четверг Эшед сказал Шабтаю: "Если это ваше решение в этот час и в это время, вы не можете командовать полицией. Вы слабый руководитель, вы уничтожили полицию. Я не собираюсь переходить в учебный отдел. Вы еще услышите обо мне".



На фоне назревающего конфликта шесть действующих заместителей начальника полиции в пятницу призвали к отставке Шабтая из-за того, как он справился с ситуацией. Высокопоставленные источники в полиции, на которые ссылается "Гаарец", заявили, что руководство полиции "потеряло доверие к Шабтаю" и что нет никаких причин для отстранения от должности Эшеда.



"Шабтай презирает его и презирал с самого первого дня", — сообщил "Гаарец" один неназванный источник.



Шабтай защищал решение о переводе Эшеда в пятницу, заявив, что он принял решение снять его с поста командующего Тель-Авивским округом несколько месяцев назад на фоне недовольства "поведением Эшеда как на личном уровне в совместных обсуждениях, так и в профессиональных действиях на местах".



В ответ на указание гюридического советника заморозить увольнение Эшеда, Шабтай подтвердил, что перевод будет отсрочен, хотя и настаивал на том, что это решение было частью "решений, к которым израильская полиция давно готовилась", и отметил, что сроки были определены исключительно по усмотрению министра национальной безопасности.



Примечательно, что Эшед находился в отпуске во время протестов 1 марта в Тель-Авиве. Его заместитель курировал эти митинги.



Бен-Гвир заявил в четверг, что перевод Эшеда был "заранее спланирован", и отклонил указание Бахарав-Миары заморозить увольнение, назвав ее "левым генеральным прокурором, представляющим предыдущий режим, у которого явно политические цели".



Он также утверждал, что ее решение заморозить смещение Эшеда было доказательством необходимости предложения правительства Нетаниягу нейтрализовать судебную власть, что включает в себя попытку ограничить полномочия юридического советника влиять на политику.